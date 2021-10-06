Возобновляемые источники энергии не экологичны

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6 октября 2021, 14:02

Фото: Соцсети

Последним местом упокоения 870 лопастей ветряных турбин дни которых в производстве возобновляемой энергии подошли к концу является муниципальная свалка в Каспере, штат Вайоминг. Только в США около 8000 лопастей будут выброшены в течение следующих четырех лет. Об этом сообщает «Циркулярка».

По данным BloombergNEF, в Европе, которая занимается этой проблемой дольше, ежегодно, по крайней мере, до 2022 года будет поступать на свалки около 3800 единиц. Созданные, чтобы противостоять ураганным ветрам, лопасти нелегко раздавить, переработать или перепрофилировать, поэтому их просто закапывают.

В Европейском Союзе, который строго регулирует материалы, которые могут попадать на свалки, некоторые лопасти сжигают в печах для производства цемента или на электростанциях. Но их энергоемкость слабая и неравномерная, а горящее стекловолокно выделяет загрязняющие вещества.

85% компонентов турбины, включая сталь, медную проволоку, электронику и зубчатые передачи, могут быть переработаны или повторно использованы. Но лопасти по-прежнему трудно утилизировать.

Так называемые «зелёные» или возобновляемые источники энергии, не являются экологичными. Лопасти от ветряков или проблема утилизации солнечных батарей, а еще их изготовление, являются вредными производствами. Тоже относится к электродвигателям, где для их производства необходимо добывать редкоземельные минералы, что опять противоречит зеленой экономике и экологии. Сейчас к зеленой энергии приравняли атомную, но это такой же обман, как и все предыдущие источники.

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