В Европарламенте назвали «экономическим самоубийством» меры ЕС по сокращению выбросов к 2030 году

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6 октября 2021, 13:16

Фото: Соцсети

Болгарские политики Ангел Джамбазки и Андрей Слабаков заявили, что из-за коронакризиса европейская экономика и так просела на 4,7%. Об этом сообщает «ШЭР».

Вместе с подорожанием газа и нефти (они дорожают уже больше недели, каждый день обновляя ценовые рекорды) и повышением экосбора это приводит не к экологизации промышленности, а просто к ее остановке: у предприятий не остаётся денег, чтобы продолжать работу.

«Именно на этом фоне в текущем году ЕС поставил для себя ещё более амбициозные климатические цели на 2030 год, что, в свою очередь, привело к удорожанию квот на выброс углерода на 80%», — добавили Джамбазки и Слабаков, говорится в сообщении «RT».

Совокупность этих факторов, как отмечают депутаты, приводит к тому, что промышленность останавливается, поскольку цены на энергоносители становятся неподъёмными, а дефицит энергоресурсов может достичь беспрецедентного уровня.

Судя по всему, миру придётся решать новую задачу: сворачивать программу декарбонизации нельзя (иначе мы не удержим потепление в пределах 2 градусов), но и активно развивать — тоже.

Недавно ученые подсчитали углеродный след от перехода на водородное топливо в засушливых странах. В результате выяснилось, что гидролиз пресной воды и превращение его в водород не даст странам к 2030 году выполнить соглашение по климату, что ставит под вопрос его продуманность.

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