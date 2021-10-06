С 1979 года 6 октября принято считать Всемирным днем охраны мест обитания

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6 октября 2021, 12:10

Фото: Соцсети

Ежегодно 6 октября во всем мире отмечают Всемирный день охраны мест обитаний — международный праздник, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля. Этот праздник был учреждён в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания. Об этом сообщает «WWF России».

Бесконтрольное вмешательство человека в законы и территории природы привели к необратимому исчезновению сотен видов животных и растений. По данным Международного союза охраны природы (World Conservation Union), за последние 500 лет полностью вымерло 844 вида животных и растений. И эти цифры не последние, сегодня на грани полного исчезновения находится множество видов животного мира. А ведь каждый исчезнувший вид — очень ощутимая и невосполнимая потеря. Невосполнимая, потому что до сих пор человечество не может вновь создать тура или стеллерову корову. Всё, что исчезает в животном мире, — исчезает навсегда.

Всемирный день охраны мест обитаний как раз и напоминает всему человечеству о том, что все мы, люди, являемся только частью природы и всем, что имеем, мы обязаны именно ей.

Только за 2021 год Минприроды отнесло к нулевой категории редкости таких животных из Красной книги России, как лошадь Пржевальского, красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-монах и кулан. Эти объекты живого мира признаны «вероятно исчезнувшими» с территории России. А сколько исчезающих видов растений и насекомых, даже трудно себе вообразить. Красная книга постепенно переходит в Чёрную, каждый год переворачивая новую трагическую страницу в истории биоразнообразия природы России.

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