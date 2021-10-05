В Амазонке небывалая засуха

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5 октября 2021, 13:24

Фото: Соцсети

Джунгли Амазонки страдают от самой сильной засухи за всю современную историю наблюдений. Об этом сообщает «SavePlanetEarth».

Засуху спровоцировал природный феном Ла-Нинья и катастрофические вырубки лесов на севере Амазонии. Ла-Нинья является антиподом Эль-Ниньо, при котором океан нагреваясь, вносит изменения в циркуляцию воздушных масс и проявляется в виде необычайно сильных ураганов, тайфунов и наводнений. Ла-Нинья наоборот – приносит холод и засуху.

Большие надежды на приостановку потепления планеты были возложены на возникшее в 2020 году редкое природное явление Ла-Нинья.

Ла-Нинья – это метеорологическое явление, возникающее в Тихом океане, приносящее холода и осадки. Но прогнозы не оправдались и потепление продолжилось.

Под угрозой оказался один из крупнейших водных путей в регионе – водная система Парана и Амазонка, на чьи ресурсы полагаются жители Бразилии, Парагвая и Аргентины.

Эксперты отмечают, что отсутствие дождей может привести к серьезным пожарам в тропических лесах Амазонки и водно-болотных угодьях Пантанала, что по масштабам может значительно превзойти пожары в Сибири и Австралии.

Больше всего от засухи страдает Бразилия, ее агропромышленный комплекс и энергетика, так как в значительной степени страна возлагается именно на гидроэлектростанции, обеспечивающие потребности 80% населения страны.

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