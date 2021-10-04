Масштабная утечка нефти произошла в Калифорнии

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4 октября 2021, 13:32

Фото: Соцсети

Нарушение в работе трубопровода, находящегося у побережья Южной Калифорнии, привело к сбросу в Тихий океан 126 тыс. галлонов нефти, площадь загрязнения составила 13 квадратных миль. Об этом сообщает «Ино TV».

Местные власти говорят, что это масштабное загрязнение, от которого уже пострадали многие местные пляжи.

КИМ КАРР, мэр Хантингтон-Бич: Мы находимся в эпицентре потенциальной экологической катастрофы. Утечка началась в субботу. Представители обслуживающей компании заявили, что работа трубопровода была приостановлена, но они не знают, что вывело его из строя. Сейчас на месте утечки работают водолазы, пытаясь понять и устранить причину.

Токсичные комки нефти прибиваются к берегу и просачиваются в заповедную водно-болотистую местность. Уже начали поступать сообщения от жителей, которые находят множество местных птиц и животных, полностью покрытых нефтью.

В регионе наблюдается наплыв туристов, которые приехали на культовое тихоокеанское авиационное шоу. Его мероприятия, запланированные на сегодня, были отменены.

Сейчас можно видеть маслянистую массу, с которой сталкиваются местные животные. Только в этой заводи большое количество рыб оказались в ловушке под поверхностью, покрытой нефтью. И это всего лишь малая часть простирающегося на много миль пляжа, который пострадал от утечки.

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