«Зеленые» итоги недели: в Подмосковье закупаются мусором, в Ставрополье издеваются над собаками

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4 октября 2021, 13:13 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Подмосковье выстраиваются первые очереди желающих купить бытовой мусор. ФАС выявила сговор в сфере обращения с медицинскими отходами между Минздравом Ростовской области и местными госкомпаниями. В Ставрополье, практически открыто, проводят собачьи бои. На международной арене: группа ученых считает, что человечество вероятно не вымрет через 500 лет, и что в засушливых регионах планеты экологично добывать водород не получится, что делает практически невозможным международное соглашение по климату.

На прошлой неделе стало известно, что в Подмосковье открылся первый онлайн-маркетплейс, продающий мусор. В каталоге магазина есть 20 фракций вторсырья: пластик, картон, металл и другие — уже спрессованное в брикеты и готовое к переработке. Покупают в таком «магазине» обычно мелкие перерабатывающие компании, у которых нет мощностей, чтобы самостоятельно собирать вторсырьё. За мусором начинают выстраиваться первые очереди, что говорит о востребованности товара.

Тем временем в Ростовской области ФАС выявила сговор в сфере обращения с медицинскими отходами класса «Б» (опасных эпидемиологических отходов) между Минздравом Ростовской области и местными государственными медицинскими учреждениями. ФАС России признала Министерство здравоохранения Ростовской области и ряд медицинских государственных учреждений региона нарушившими статью 16 Закона о защите конкуренции. В список недобросовестных вошли: ГБУ РО «ОКБ № 2», МБУЗ «Городская больница № 20 г. Ростова-на-Дону», ГКУЗ РО «ДРС №4» г. Ростов-на-Дону, МБУЗ ГБСМП г. Новочеркасск и ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону».

И так история повторяется из года в год. Напомним, что только в ноябре 2019 года экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская была задержана и отправлена под домашний арест по делу о превышении должностных полномочий путем ограничения конкуренции при проведении конкурсов на утилизацию медицинских отходов. По мнению следователей, она вмешивалась в процедуры конкурсов с 2017 по 2018 годы.

К сожалению, это общая беда, на данный момент УФАС раскрыл крупнейший картель на торгах медизделий в Ингушетии, и так практически во всех областях, не только в медицине, но и в строительстве, добыче угля, в пищепроме, в химпроизводстве, в энергетике и далее по списку.

В Ставрополье мощный скандал. Оказалось, что в нашем «цивилизованном» и современном мире всё еще проводятся собачьи бои. При этом происходит все не за закрытыми дверями, а вполне публично. Например, организация «Волкодав», которая проводит «тесты собак на силу и выносливость» (под таким названием фигурирует варварское мероприятие) имеет свой ютуб-канал, где регулярно анонсирует предстоящие бои.

Мало того, губернатору докладывали о том, что в регионе проводятся живодерские мероприятия, он пообещал взять этот вопрос на контроль, но как мы видим, вышел новый анонс боёв уже первого тура суперлиги. А ведь это грубое нарушение закона о жестоком обращении с животными.

Человечество возможно не вымрет через 500 лет, вопреки заголовкам, которые разлетелись по сети после публикации очередной климатической модели от международной группы учёных. По крайней мере, не должно – считают эксперты. В исследовании специалистов сказано, что при худшем указанном в Парижском соглашении сценарии тропические территории станут непригодными для жизни, а новый облик планеты будет чужд для человека, жившего тысячелетиями в относительно стабильной среде. Для моделирования были взяты популярные климатические сценарии: RCP2.6, RCP4.5 и RCP6.0 (первый соответствует целям Парижского соглашения, последний – самый неблагоприятный).

Это первая модель, добивающая аж до 2500 года. Учёные сетуют на то, что большинство прогнозов, докладов и прочего ограничены сроком до 2100 года и только их принято учитывать при моделировании. Они решили пойти дальше и показать, каким будет мир их детей и внуков, – заявляют учёные.

Очень многие факторы выживания будут зависеть от скорости таяния ледников, ведь именно это способствует повышению температуры и подъёму уровня Мирового океана. Далее, как считают ученые, последуют массовые миграции людей, птиц и животных на территории, свободные от воды, и их освоение. Конечно, возникнут конфликты интересов и припасов, а также новые болезни. Но ученые считают, что человечество сможет это пережить и осилить.

А вот и первые неудачи международного соглашения по климату. Из заметки Ристада по поводу проблемы водоснабжения проектов «зеленого» водорода следует, что вода в засушливых регионах есть производная от энергии, а энергия нужна, как мы понимаем, безуглеродная. А это первый экологический научный тупик.

То есть для углеродного следа «зеленого» водорода важным станет углеродный след воды. Любознательные могут посчитать - сколько электроэнергии нужно на сам электролиз, а сколько - на опреснение воды, и где на самом деле тут проблема. В любом случае понятно - и та, и другая должны быть безуглеродными.

Потребуется 620 млн тонн пресной воды для реализации планов по производству зеленого водорода к 2040 г. По географии выходит, что 85% этих мощностей придется обеспечивать опреснением и, соответственно, рынку опреснения нужно готовиться к бурному росту, но надо перестраиваться на ВИЭ, что пока является экзотикой в этом секторе.

В любом случае, использование пресной воды — это не самое умное научное решение. Надо возвращаться к изобретению вечного двигателя - вот что по-настоящему экологично и относится к «зелёным» возобновляемым источникам энергии.





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