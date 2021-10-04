Академия наук запретила губернатору Ставрополья переселять оленей из заказника «Стрижамент»

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4 октября 2021, 13:07

Фото: Соцсети

Российская академия наук запретила губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову переселять пятнистых оленей из заказника «Стрижамент» на другие охраняемые территории. Врио директора Института проблем экологии и эволюции Сергей Найденко подчеркнул: «Выпуск чужеродных объектов на ООПТ противоречит целям их создания — сохранение аборигенной фауны и флоры». Об этом сообщает «Зелёный змий».

В последние годы господин Владимиров повадился импортировать пятнистых оленей на Ставрополье из Калининградской области, глава которой Антон Алиханов тоже любитель обмена межрегиональных актов бессмысленного вредительского гринвошинга.

Надеемся, теперь удивительный губернатор Владимиров прекратит насильно привозить несчастных оленей в чужие для них места, а займётся сохранением природных ресурсов, которыми богато Ставрополье. Неплохо бы пресечь строительство незаконных канатных дорог и велотерренкуров. Прекрасно бы свернуть индустрию собачьих боёв и прекратить идти на поводу у строительного лобби.

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