Чёрные старатели отравили воды реки Алдан

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4 октября 2021, 12:25

Фото: Соцсети

В Якутии внезапно за ночь пожелтела река Алдан в районе Томмота. На видео снятом одним из местных жителей, хорошо видно, как желтая жижа плывёт по реке. Запись уже попала в СМИ, а оттуда - в Алданский комитет экологического надзора. Там пообещали взять пробы воды из Алдана и изучить впадающие в него выше по течение речки. В этих краях слишком много золотодобытчиков, чтобы можно было однозначно указать на загрязнитель, слившего в воду какую-то дрянь. Об этом сообщают «Выводы на чистоту».

Правда, экозащитники в Якутии не очень верят в обещания чиновников. Артели регулярно сливают отраву в реки, однако находят виновников лишь в исключительных случаях. В 2018 году и вовсе случилась показательная история - тогда депутат Томмотского горсовета Аркадий Возмитель опубликовал в соцсетях видео грязной реки Рэдэргэ, но государственные органы никак не могли отыскать автора загрязнения.

На помощь надзорным органам и силовикам пришли журналисты, которые легко обнаружили нелегальную китайскую артель золотодобытчиков. Только после этого силовики сумели поймать и депортировать на родину несколько десятков китайцев. Похоже, что история с Алданом может оказаться не менее криминальной.

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