Жители Уфы обратились к Михаилу Мишустину с просьбой остановить вырубку парка в центре города

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3 октября 2021, 12:06

Фото: Соцсети

Протестующие жители Уфы обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину — остановить вырубку леса у парка имени Мажита Гафури. Зелёную зону планируется застроить тремя высотными жилыми домами. Об этом сообщает «ЭкоПротесты.Россия».

Парк имени Мажита Гафури — большая лесная территория, прилегающая к историческому центру Уфы. Формально парком является только небольшая часть этой территории. Остальное — рекреационная зона. Но оказалось, что рекреационный статус легко меняется.

Конфликт между городскими властями и уфимцами из-за леса длится уже больше года. Ранее протестующие обращались к главе Башкирии Радию Хабирову, но на ситуацию это не повлияло.

Протестующие уверены, что лес, непосредственно прилегающий к парку Гафури, а также огромная лесная зона за парком являются общей и нераздельной территорией, потому вырубка деревьев и застройка многоэтажными жилыми домами невозможна.

Протестующие возмущены нарушением своих конституционных прав: они не смогли принять участия в публичных слушаниях при обсуждении нового генплана Уфы, из-за чего, например, зелёные рекреационные зоны без обсуждения поменяли статус на зоны высотой застройки.

В парламенте Башкортостана и горсовете Уфы значительная часть депутатов — гендиректоры и представители строительных компаний, они лоббируют корпоративные интересы в ущерб интересам жителей Уфы.

В прошлом году протестующие выстраивались в живую цепь вокруг леса, который планируется вырубить и застроить.

И к сожалению, такая проблема не только в Уфе. Строительное лобби, очень любит строится на особоохранняемых территориях или в лесных массивах и особенно в парках, так как земля там стоит столько же, а вот квартиры можно продать втридорога из-за открывающегося вида. При этом высадить лес или разбить свой парк — это дорого, надо уничтожить уже существующий.

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