Группа международных ученых считает, что человечество не вымрет через 500 лет

Человечество не вымрет через 500 лет, вопреки заголовкам, которые разлетелись по сети после публикации очередной климатической модели от международной группы учёных. По крайней мере, не должно. Об этом сообщает «Ресайкл». В работе сказано, что при худшем сценарии тропические территории станут непригодными для жизни, а новый облик планеты будет чужд для человека, жившего тысячелетиями в относительно стабильной среде.
Для моделирования были взяты популярные климатические сценарии: RCP2.6, RCP4.5 и RCP6.0 (первый соответствует целям Парижского соглашения, последний – самый неблагоприятный).
Это первая модель, добивающая аж до 2500 года. Учёные сетуют на то, что большинство прогнозов, докладов и прочего ограничены сроком до 2100 г. и только их принято учитывать при моделировании. "Но это будущее уже не далёкое. Его смогут увидеть многие, кто родился сегодня. Мы решили пойти дальше и показать, каким будет мир их детей и внуков", – заявляют учёные.
Авторы работы даже подготовили иллюстрации для самого неблагоприятного сценария: сравнительные пейзажи некоторых регионов Земли в прошлом, настоящем и будущем. На них люди 2500-го продолжают заниматься сельским хозяйством. Правда, не так, как сегодня.
Очень многие факторы выживания будут зависеть от скорости таяния ледников, ведь именно это способствует повышению температуры и подъёму уровня Мирового океана. Далее, как считают ученые последуют массовые миграции людей, птиц и животных на территории свободные от воды и их освоения. Конечно, возникнут конфликты интересов и припасов, а также новые болезни. Но ученые считают, что человечество сможет это пережить и осилить.
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