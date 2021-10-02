В Тверской области идёт нещадная вырубка реликтовых лесов

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2 октября 2021, 14:27 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: «Выводы на чистоту»

В Тверской области лесорубы не дают житья населению поселка Радченко. Вырубка ведётся вплотную к домам, и там же сжигают порубочные остатки. Дым буквально накрывает посёлок, дышать решительно нечем. Местные жители обратились с жалобой на лесозаготовителей в природоохранную прокуратуру. Об этом сообщает интернет-портал «Выводы на чистоту». Такая лесозаготовка явно противоречий правительственной программе «Чистый воздух».

Издание сообщает: «Территория, где идет вырубка вековых сосен, на генплане населенного пункта почему-то обозначена как поросшая кустарником. Видимо, этот план лежит у властей Радченко с дореволюционных времен… Такая же история сейчас происходит в парке Гришкино под Тверью. Там также началась вырубка деревьев, и по словам жителей строители расчищают место для строительства жилья».

Посёлок Радченко расположен в Конаковском районе на берегу Иваньковского водохранилища в 32 км от Твери. В этом месте есть залежи торфа, то есть территория потенциально пожароопасная. Вырубка леса в данной местности чревата её избыточным осушением. Напоминаем, что горящие торфяники гасить очень сложно и такие пожары сопровождаются выделением густого дыма. Впрочем, жители посёлка и без торфяного пожара страдают от дыма, благодаря стараниям лесорубов.



В данном событии удивляет всё. И то, как организовано производство работ, без учёта соблюдения мер безопасности для жителей посёлка, население которого составляет 1354 человека. Кроме того, здесь работает несколько государственных предприятий: Научный центр «Радченко-торф», Завод опытных машин, Завод плунжерных насосов ООО «Байкал». То есть условия труда при задымлении атмосферы становятся невыносимыми. Остаётся посмотреть, как на вышеизложенное будет реагировать прокуратура.

Борьба с зелёными зонами в населённых пунктах России, стала практически повсеместным пагубным явлением. Более сложная ситуация сложилась в крымском посёлке Форос, где под топор пустили уникальный парк, где еще два века назад была собрана невосполнимая коллекция деревьев эндемичных в местной флоре. Благодаря стараниям наших предков здесь была создана неповторимая экосистема. Теперь парк идёт под застройку, а посёлок останется без зелёной зоны.

Ещё более нещадному уничтожению подвергаются леса Заволжья, Урала и Сибири. Там речь идёт в чистую о лесозаготовках. Пиломатериалы после незначительной обработки в больших количествах уходят за рубеж. То есть, мало того, что «лёгкие» страны варварски идут под топор, Россия получает минимальную прибыль от уничтожения лесов. А восполнение лесонасаждений осуществляется без вдумчивого подхода.

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