В Антарктиде впервые на здание установили солнечные батареи

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2 октября 2021, 12:48

Фото: «Высокое напряжение»

Австралийцы, работающие в Антарктиде, решили попробовать использование солнечных панелей в сложных климатических условиях. Их инженеры провели моделирование ветровых нагрузок, изготовили технические чертежи и разработали специальную систему крепления для панелей, после чего установили их на всю северную стену здания. Мощность СЭС – 30 кВт, она обеспечивает примерно 10% энергопотребностей объекта. Об этом сообщает «Высокое напряжение».

Проект из 105 солнечных панелей реализовывали совместно с компанией из ОАЭ. Особенность этого проекта – вертикальное крепление солнечных панелей, ведь солнце на такой широте едва поднимается над горизонтом.

На стену ложится больше солнечного света, чем на кровлю. Также подобное размещение позволяет справиться с проблемой налипания снега на поверхность модулей.

Конечно, это очень интересный эксперимент, но для Антарктиды больше подходят ветряки или экспериментальные установки, связанные со снегом.

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