В Швейцарии создали самую мощную зарядную станцию — она полностью заряжает любой электромобиль за 15 минут

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

2 октября 2021, 11:58

Фото: «Discovery»

Швейцарский концерн АВВ представил самую мощную и самую быструю в мире зарядную станцию для электромобилей. Мощность станции Terra 360 составляет 360 киловатт, она способна полностью зарядить любой электромобиль за 15 минут. Причём всего за три минуты станция справляется с зарядкой на 100 километров пробега. Об этом сообщает «Discovery».

Также она способна заряжать четыре электромобиля одновременно.

Напомним, что большинство европейских стран признало электромобиль экологичным видом транспорта и планирует его развитие. Отказ от нефти, угля и газа озвучено многими странами уже к 2050 году. Сейчас развивается альтернативные или зеленые, так называемые возобновляемые источники энергии. Переход на ветровую, солнечную, водородную или электрическую энергию.

В Москве тоже планируют создать сеть зарядных станций для электромобилей, но вот сколько по времени будет заряжаться экологичный вид транспорта пока не очень ясно.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости