Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

Мусор пошёл в продажу

, 12:38

Мусор пошёл в продажу
Фото: Соцсети

В Подмосковье открылся первый онлайн-маркетплейс, продающий мусор — его создала крупнейшая в Москве и МО мусороперерабатывающая компания. Об этом сообщает «Российская газета».

В каталоге магазина есть 20 фракций вторсырья: пластик, картон, металл и другие — уже спрессованное в брикеты и готовое к переработке. Покупают в таком «магазине» обычно мелкие перерабатывающие компании, у которых нет мощностей, чтобы самостоятельно собирать вторсырьё.

Теперь просто достаточно выбрать желаемую фракцию, указать необходимый объем, и в течение нескольких дней, а то и часов мусор будет доставлен к месту назначения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

Общество

Вице-премьер РФ Голикова сообщила, что в России не будут объявлять локдаун

Вице-премьер РФ Голикова ответила на вопрос об объявлении локдауна

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в России не собираются вводить локдаун из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. 1 октября в стране зафиксировано наибольшее число заболевших с 19 июля.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью