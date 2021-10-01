Мусор пошёл в продажу

В Подмосковье открылся первый онлайн-маркетплейс, продающий мусор — его создала крупнейшая в Москве и МО мусороперерабатывающая компания. Об этом сообщает «Российская газета».
В каталоге магазина есть 20 фракций вторсырья: пластик, картон, металл и другие — уже спрессованное в брикеты и готовое к переработке. Покупают в таком «магазине» обычно мелкие перерабатывающие компании, у которых нет мощностей, чтобы самостоятельно собирать вторсырьё.
Теперь просто достаточно выбрать желаемую фракцию, указать необходимый объем, и в течение нескольких дней, а то и часов мусор будет доставлен к месту назначения.
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