Мусор пошёл в продажу

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

1 октября 2021, 12:38

Фото: Соцсети

В Подмосковье открылся первый онлайн-маркетплейс, продающий мусор — его создала крупнейшая в Москве и МО мусороперерабатывающая компания. Об этом сообщает «Российская газета».

В каталоге магазина есть 20 фракций вторсырья: пластик, картон, металл и другие — уже спрессованное в брикеты и готовое к переработке. Покупают в таком «магазине» обычно мелкие перерабатывающие компании, у которых нет мощностей, чтобы самостоятельно собирать вторсырьё.

Теперь просто достаточно выбрать желаемую фракцию, указать необходимый объем, и в течение нескольких дней, а то и часов мусор будет доставлен к месту назначения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости