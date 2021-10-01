Массовая гибель птиц зафиксирована в крымском заливе Сиваш

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

1 октября 2021, 12:19

Фото: «Экология жизни»

Орнитологи зафиксировали массовую гибель перелетных птиц в Крыму у основания Арабатской стрелки вблизи залива между селами Соляное и Львово. Об этом сообщает «Экология жизни».

Специалисты насчитали до 7 тыс. погибших особей черношейной поганки, до 300 мертвых уток-пеганок и до 300 морских голубков. Есть и погибшие чайки-хохотуньи и чомги.

Как рассказал гидробиолог Крымского федерального университета Григорий Прокопов, выявленные симптомы говорят о поражении центральной нервной системы. «Утка крутится на одном месте, дергает головой, теряет ориентацию в пространстве. При этом на морском побережье Азовского моря погибших птиц почти нет», — сообщил ученый.

Эксперты рассматривают несколько версий — от отравления химическими веществами до инфекции. В частности, рассматривается возможность отравления тяжелыми металлами.

Это не первый случай массовой гибели птиц на побережье Чёрного моря, но в прошлый раз стая попала в грозу и погибла. В этот раз, всё серьёзней, поражение нервной системы, да ещё и у разных видов. Ситуация требует расследования, причём не только экологами активистами, а на государственном уровне, ведь следующие по списку люди.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости