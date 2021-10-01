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1 октября 2021, 11:55

Фото: Соцсети

Побережье Черного моря в турецкой провинции Трабзон представляет печальное зрелище. На площади всего 500 кв. метров ученые нашли 2500 пластиковых отходов: бутылки и одноразовые медицинские маски. Об этом сообщает «Zero Waste».

Эта небольшая территория включена в пилотную стадию проекта LitOuter — он направлен на борьбу с загрязнением Черного моря. Усилия по спасению моря от отходов объединили страны, имеющие выход на побережье: Турция, Грузия, Румыния и Болгария.

Пластмасса в Черном море составляет 80% отходов — и это не только хлам, который сбрасывается непосредственно на побережье. Ручьи и реки, которые впадают в море, также служат источником загрязнения.

Катастрофичная ситуация и на Украине, но Незалежная пока не сильно озабочена экологией моря, да и денег у неё особо нет. Вопрос загрязнения пластиком остро стоит и в Средиземном море, где из-за сильного загрязнения цветения водорослей создали слизистую пену толщиной около 50 см, местами больше. Эта пена не дает воде насыщаться кислородом, разогревается и губит всё живое своей плотной ядовитой концентрацией. Максимальный размер такой субстанции в 2021 году превысил более километра в длину и около полукилометра в ширину.

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