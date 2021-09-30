ФАС выявила сговор в сфере обращения с медицинскими отходами между Минздравом Ростовской области и местными госкомпаниями

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30 сентября 2021, 16:17

Фото: сайт Федеральной Антимонопольной службы

В Ростовской области ФАС выявила сговор в сфере обращения с медицинскими отходами класса «Б» (опасных эпидемиологических отходов) между Минздравом Ростовской области и местными государственными медицинскими учреждениями. Об этом говорится в сообщении опубликованным на сайте Федеральной Антимонопольной службы. Все материалы дела переданы в правоохранительные органы.

ФАС России признала Министерство здравоохранения Ростовской области и ряд медицинских государственных учреждений региона нарушившими статью 16 Закона о защите конкуренции. В список недобросовестных вошли: ГБУ РО «ОКБ № 2», МБУЗ «Городская больница № 20 г. Ростова-на-Дону», ГКУЗ РО «ДРС №4» г. Ростов-на-Дону, МБУЗ ГБСМП г. Новочеркасск и ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону».

И так история повторяется из года в год. Напомним, что только в ноябре 2019 года экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская была задержана и отправлена под домашний арест по делу о превышении должностных полномочий путем ограничения конкуренции при проведении конкурсов на утилизацию медицинских отходов. По мнению следователей, она вмешивалась в процедуры конкурсов с 2017 по 218 годы.

К сожалению, это общая беда, на данной момент УФАС раскрыл крупнейший картель на торгах медизделей в Ингушетии, и так практически во всех областях, не только медицины, но и строительства, угля, пищепрома, химпроизводства, энергетики и так далее по списку.

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