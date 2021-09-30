В Ставрополье, практически открыто, проводят собачьи бои
30 сентября 2021, 15:05
В Ставрополье мощный скандал. Оказалось, что в нашем «цивилизованном» и современном мире все еще проводятся собачьи бои. Об этом сообщает «Экологиня».
При этом происходит все не за закрытыми дверями, а вполне публично. Например, организация «Волкодав», которая проводит «тесты собак на силу и выносливость» (под таким названием фигурирует варварское мероприятие) имеет свой ютуб-канал, где регулярно анонсирует предстоящие бои.
Мало того, губернатору докладывали о том, что в регионе проводятся живодерские мероприятия, он пообещал взять этот вопрос на контроль, но как мы видим, вышел новый анонс боёв уже первого тура суперлиги. А ведь это грубое нарушение закона о жестоком обращении с животными.
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