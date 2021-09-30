Выяснилась причина изменения цвета реки Чегандинки

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30 сентября 2021, 13:56

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Лабораторные исследования показали повышенное содержание фосфатов в реке Чегандинка. Министерство природы Удмуртии сообщило причину изменения цвета воды в реке Чегандинка. Напомним, приток Камы, протекающий по Каракулинскому району республики 27 сентября стал голубым, чем обеспокоил местных жителей и экологов. Об этом сообщает «НИА Экология».

— По промежуточным итогам проведенного лабораторного анализа в месте загрязнения реки выявлены превышения по показателям фосфат ион, ХПК, аммоний ион, нитрит ион, а также пониженное содержание растворенного кислорода, — сообщило региональное минприроды на своей официальной странице ВКонтакте.

Большое количество фосфатов могло спровоцировать усиленный рост сине-зелёных водорослей, которые окрашивают воду в соответствующий цвет. Наличие в воде меди, никеля, хлоридов, сульфатов и нефтепродуктов лабораторно не подтвердилось.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора пояснили, что источником фосфатов могли стать попавшие в реку минеральные удобрения. Кто допустил их слив, пока не известно. Заведено дело об административном правонарушении, ведётся расследование.

Очень грустно, что мы практически каждую неделю сталкиваемся с нарушениями, связанными именно с сокрытием ядовитых сливов в реки России и моря. Конечно, случаются и аварии, но вот зная, что ты убиваешь экосистему, но зато получаешь прибыль, думаю по праву можно назвать экоцидом и серьезным экопреступлением по отношению к живой природе. Пора давать серьезные сроки и наказывать рублём так, чтобы другие бизнесмены понимали, что, нарушив один раз, теряешь всё, включая свободу.

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