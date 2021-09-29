В Москве подсчитали всех уток

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29 сентября 2021, 13:27

Фото: pixabay.com

Специалисты ГПБУ «Мосприрода» провели летний учет выводков водоплавающих птиц, согласно которому летом на природных территориях столицы появилось более 1,1 тыс. птенцов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.



«Учет выводков водоплавающих птиц прошел летом на природных территориях. Специалисты ГПБУ «Мосприрода» комплекса городского хозяйства подвели итоги летней переписи утят. На природных территориях все лето проходили летние учеты выводков водоплавающих птиц «Летняя утиная перепись - 2021». Летом на природных территориях в 223 выводках появилось 1 тыс. 189 птенцов. Среди них кряква - 173 выводка и 964 утенка, огари - 16 выводков и 102 утенка, камышница - 15 выводков и 52 утенка, и другие»,- говорится в сообщении.



Кроме того, также птенцов вывели водоплавающие, занесенные в Красную книгу Москвы. Среди них озерная чайка, сизая чайка, крачка.





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