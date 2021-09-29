Зачем России Антарктида, ведь у нас есть своя Арктика

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29 сентября 2021, 11:18 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Все ведущие мировые державы рвутся по мере своих сил на южную макушку земного шара – Антарктиду. При этом, международной конвенцией на этом континенте запрещена добыча полезных ископаемых, сюда нельзя завозить оружие и военную технику. Она не может никому принадлежать. Но каждый год из разных стран мира сюда направляются корабли и летят самолёты с полярными экспедициями. Сейчас на континенте находится более 5000 ученых из разных стран. Битва за шестой континент уже идёт на протяжении ста лет. Очень интересное исследование Андрея Лугового о скрытой войне за Антарктиду опубликовано на телеканале «Звезда».

Сейчас таяние ледников Антарктиды ускорилось вдвое, по этому поводу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в 2018 году выступил в штаб-квартире в Нью-Йорке. Начал он с объявления о чрезвычайной климатической ситуации в мире. В заявлении было сказано, что если ничего не предпринять, то в ближайшем будущем нас ждёт планетарная катастрофа и вся суша окажется под водой.

Но, что стало причиной глобального потепления? Выбросы парниковых газов предприятиями, повышение солнечной активности, смещение орбиты земли или озоновые дыры. А может дело в совсем другом?

Несколько лет назад российские учёные исследователи, работающие в Антарктиде на стации «Восток» обнаружили, что в восточной части континента находится загадочный источник тепла, типа печки, подогревающей огромную толщу льда изнутри. Казалось бы, гипотеза невероятная, но в 2018 году она подтвердилась английскими учёными, которые проводили радиолокационные исследования с воздуха.

Так может «печка» подо льдами Антарктиды и есть причина потепления Планеты? Но пока не очень понятна её природа, когда она начала нагреваться и почему, и ещё вопрос была ли она всегда?

Сейчас на континенте под разными флагами работают около ста стран и пытаются как можно сильней закрепиться на этом пока ещё ледяном континенте. Например, Китай спустил на воду уже второй антарктический ледокол и не собирается на этом останавливаться, так же Поднебесная строит там аэродром и пятую станцию. Но Россия пока опережает всех, у нас на континенте построено семь станций и в планах модернизировать самую знаменитую из них - «Восток».

20 января 1956 года дизель-электроходы «Обь» и «Лена» высадили в Антарктиде первую советская экспедиция. Руководителем был легендарный полярник, герой Советского Союза Михаил Сомов. Именно он возглавлял секретную экспедицию в Арктику, где 10 месяцев дрейфовал на льдах изучая Северный Ледовитый океан в научных и военных целях.

В новой экспедиции советское руководство поставило перед ним новую задачу – освоение Антарктиды. А конкретно, построить на берегу базовую станцию и оттуда отправляться в походы в глубь континента, чтобы закрепиться и там.

ПЕРВЫЕ ТРАГЕДИИ

Замдиректора Российского государственного музея Арктики по научной работе Михаил Ломакин поведал, что никто из экспедиции не ожидал таких экстремально холодных температур, на станции «Восток» была зарегистрирована самая низкая температура на планете минус 82,2 градуса. А нормальными зимними температурами считаются от минус 50 до 70 градусов по Цельсию.

У экспедиции первая трагедия произошла на 6 день разгрузки. Трактор застрял в ледяной трещине, спасать машину бросился 20 летний Иван Хмара, как только он сел за руль - машина мгновенно провалилась под воду, выбраться из кабины у Ивана не получилось. В следующем году, здесь же при разгрузке судна погибло еще два полярника рухнув вместе с обвалившимся льдом в океан. В битве за освоение Антарктиды пали многие наши полярники, терялись в пургу, замерзали насмерть, сгорали на занесённых снегом станциях, падали в океан и ледниковые трещины. За время освоение погибло около 80 героев. Большинство из них похоронены здесь среди льдов. Сегодня в Антарктиде на острове Буромского находится своё кладбище. Свое название остров получил в честь советского капитана-лейтенанта Николая Ивановича Буромского, погибшего в экспедиции в 1957 году.

Земли на острове нет, поэтому могилы – это прикованные к скале металлические саркофаги.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Первооткрывателем Антарктиды в 1820 году стал русский мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен. Капитан Российского Императорского флота решил, что это не материк, а лишь скопище покрытых льдом островов. В команде его судов «Мирный» и «Восток» было не мало ветеранов войны 1812 года с Наполеоном и потому, открытым землям и остовам они давали имена своих военных побед. Например, земля Александра I, остров Петра I, Бородино, Смоленск, Полоцк, Березина, в общей сложности около 30 русских названий. Открыли, нанесли на карту и ушли.

Одними из первых в битву за континент начали британцы, но потерпели фиаско. На кануне Первой мировой войны полностью погибла экспедиция под руководством Роберта Скотта. А спустя два года пропал корабль со всем экипажем. Дальше были попытки у голландцев, немцев и так далее, но безрезультатно, никому не удалось закрепиться на континенте.

В 1939 году, немецкие полярники причаливают к земле «Королевы мод» и на гидропланах облетают участок около 600 тысяч квадратных километров, при этом через каждые 30 километров они бросали в снег бронзовые вымпелы с орлами и свастикой для того, чтобы в будущем доказать что они были здесь первыми и имеют права на участок размером с Украину. Но ничего не вышло. Хотя формально Германия сохраняет претензии на помеченный Третьим рейхом участок, на котором уже больше полувека находится российская полярная станция «Новолазаревская».

Далее, пользуясь случаем, что у всего мира попросту не было сил, в 1946, сразу после Второй Мировой, в битву за Антарктиду вступили США. Практически одновременно 33 самолёта и 13 кораблей выдвинулись с баз США. Порядка 4700 человек направили к берегам Антарктиды. Свою экспедицию американцы назвали «Высокий прыжок» под командованием Ричарда Бёрда, главная задача которого закрепится на континенте, что он и сделал, построив у Китовой бухты станцию «Маленькая Америка».

Страна, которая завладеет Антарктидой получит ресурсы, находящиеся на глубине, развитие науки, а также геостратегическое преимущество. Ведь Антарктида — это «крыша мира», её ледяной купол находится на высоте 4 км над уровнем моря. Это идеальное место для размещения военных и научных баз для контроля над всей планетой.

РАЗДЕЛ АНТАРКТИДЫ

Практически одновременно семь стран предъявили свои права на территориальные претензии в Антарктиде. И тогда США в 1948 году пытались провести международную конференцию по вопросу её раздела.

В результате, практически вся Антарктида, кроме сектора в центре Тихого океана была разобрана. Советский Союз на эту конференцию не пригласили, на том основании, что у нас не было ни одной антарктической станции. Ну и конечно, что именно русские открыли эту землю, никого не волнует. Реакция СССР была мгновенной и категорическое несогласие Москвы услышали.

В 1955 году в Париже состоялась первая Арктическая конференция, в которой СССР планировал занять Южный географический полюс, точку, где проходит ось вращения земли. Но из-за интриг американцев, советская делегация на конференцию опоздала и поэтому полюс достался США.

Страны, выступающие за раздел Антарктиды, предложили поделить её как пиццу на несколько секторов, а все эти сектора сходятся у полюса, который занял США. А СССР - ну раз опоздали, пришлось брать что осталось, а это геомагнитный полюс и полюс относительной недоступности, но, это практически вершина Антарктического купола, такое решение шокировало все делегации. И в апреле 1956 года в Антарктиде появилась советская станция «Мирный», далее перед СССР встала задача любой ценой добраться до Южного Геомагнитного полюса, чтобы не потерять престиж и возможность присутствия в Арктике.

Далее, без карт, имея только компасы и ориентируясь по солнцу, советские полярники на обычных тракторах двинулись вглубь незнакомого континента, где ещё не ступала нога человека. Льды только на первый взгляд кажутся ровными, уже через несколько суток трактор провалился в запорошённую снегом трещину, оказалось, что ими здесь покрыт практически весь ледник. Затем буран замёл все трактора практически по самые крыши, а полярники вынуждены были целую неделю сидеть и греться в машинах сжигая драгоценное топливо, рассчитанное на обратный путь. За месяц им удалось одолеть менее 400 километров, затем закончилось горючее, и совершенно обессиленные полярники остановились и начали строить промежуточную станцию «Пионерскую». Оставив здесь смену полярников экспедиция на самолёте вернулась обратно. Позже были предприняты новые попытки, но чем выше экспедиции поднимались к куполу Антарктиды, тем меньше становилось кислорода, а температуры опускались ниже минус 60 градусов, когда топливо превращается в желе, а железные тросы и гусеницы просто рвались. Результативно, экспедиция во главе с Алексем Трёшниковым смогла подняться на высоту 3,5 км над уровнем моря, что на 700 метров выше Южного полюса, занятого американцами и на 800 км дальше от океана. И 17 декабря 1957 года в Москву с Южного Геомагнитного полюса пришла радиограмма: станция «Восток» открыта, цель достигнута, полюс Наш.

В декабре 1959 года, в Вашингтоне был подписан мирный договор по Антарктиде. Впервые в истории отдельный континент планеты провозглашён достоянием всего человечества. И открытие для науки нейтральной зоны, где запрещена любая военная деятельность. Правда есть один нюанс, все территориальные претензии на Антарктиду договор заморозил на неопределённый срок. Но каждая страна продолжает мечтать о своем кусочке Антарктиды и если 60 лет назад под договором поставили подписи всего 12 стран, то сейчас территориальные претензии к континенты предъявляют более 50 стран, где у каждой стоит своя научная станция.

ОТКРЫТИЯ

На станции «Восток» с тех пор было сделано много открытий, но, пожалуй, самой большой наградой за отчаянное освоение, стало обнаружение самого загадочного подлёдного озера планеты. Озеро «Восток», поскольку оно образовалось ещё до обледенения шестого континента, где в воде обнаружено огромное количество кислорода, ученые сейчас строят гипотезы по этому поводу, пока для науки это загадка. А если в озере под 4 километрами льда есть кислород, то значит там могла сохранится доисторическая жизнь, а возможно она и эволюционировала. Нам ещё только предстоит это выяснить.

Полярников, работающих на станции «Восток», можно сравнить с космонавтами. Они также как и первые перед экспедицией пишут завещания на случай смерти, поскольку суровей точки на земле найти невозможно. Девять месяцев в году люди на станции находятся в изоляции без возможности получить помощь из вне.

Антарктида изначально привлекла ученых как место, где формируется погода на планете, а точнее все воздушные массы – циклоны и антициклоны. Поэтому любая страна, оказавшись на континенте в первую очередь стремилась создать свои метеостанции. Но это ещё не всё. В 1979 году на станции «Молодёжная» сейсмографами были зафиксированы мощные колебания земной коры, характерные только для испытания ядерного оружия, а точнее подземных ядерных взрывов. Источник сейсмических волн располагался в Атлантике, а спутник США зафиксировал вспышку. Так было обнаружено тайное испытание оружия, проведенного Южно-Африканской республикой, после чего ЮАР была вынуждена приостановить свою ядерную программу.

Так получается, что Антарктический ледяной купол – это идеальное место для зондирования всей планеты. Оттуда земля как на ладони особенно с современными возможностями и технологиями. То есть, сейчас Россия видит все запуски зондов, ракет и всего что происходит на всех материках, конечно, кому это понравится.

Поэтому все страны готовятся к расторжению договора, рано или поздно это произойдет. И даже такие мелочи не должны существовать, как российские названия островов. Почти все открытые Беллинсгаузеном в 1820 году острова и земли уже имеют другие названия. Например, вместо Бородино стало Смит, Ватерлоо поменяли на Кинг Джордж, а Полоцк сейчас именуется Робертом. Все претенденты на Антарктиду старательно стирают русские имена. Действия Мадридского протокола, который запрещает добычу ископаемых в Антарктике истекает в 2048 году, вот тогда и развернётся битва за Антарктику и возможно уже кровавая, так как на этом континенте есть все виды полезных ископаемых и в огромных количествах.

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