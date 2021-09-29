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Лес в аренде у частников просто исчезнет для будущих поколений

, 11:15

Лес в аренде у частников просто исчезнет для будущих поколений

Доходы Германии от продажи лесов больше российских в шесть раз. При этом лесные площади ФРГ по сравнению с Россией в несколько раз меньше.

Руководитель кластера лесной политики и лесного законодательства Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Юрий Гагарин напомнил, что лес является исчерпаемым ресурсом. 46% российских лесных площадей располагаются в районах с неблагоприятным климатом. По этой причине 66% леса представляют собой малопродуктивный древостой.

Несмотря на большие площади лесов, лесозаготовительные работы проводятся только на 200 тысячах гектаров. Это менее 30% от всего лесного фонда. При этом расширить такую территорию практически невозможно. Сейчас заготовками леса занимается исключительно частные компании. Считается, что государство недостаточно эффективно справляется с данной работой, отметил специалист.

Для выращивания леса требуется примерно одно столетие. По этой причине частники не спешат вкладывать средства, так как отдачу можно будет получить только последующим поколениям.

Из всех вариантов бизнеса в России действует только один – аренда. Такая форма не применяется ни в одном государстве мира. Правительству необходимо изменить законодательство, чтобы сохранить лес. Пока он только вырубается без дальнейшего воспроизводства.

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