Генетический анализ раскрыл тайну происхождения этрусков

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27 сентября 2021, 15:04

Фото: Shutterstock

Исследователи из Германии, Италии, США, Дании и Великобритании представили первые исчерпывающие данные о древних ДНК, полученные от народов, культурно связанных с этрусками. Это ставит точку в длительных дебатах о происхождении этой высокоразвитой и загадочной культуры. Об этом сообщает телеканал «Наука». Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Цивилизация этрусков, процветавшая в период железного века в Центральной Италии, тысячелетиями интересовала ученых. Этруски обладали замечательными металлургическими навыками, говорили на ныне исчезнувшем неиндоевропейском языке и заметно выделялись среди своих современных соседей. Еще со времен древнегреческого историка Геродота велись споры о географическом происхождении этрусков.

Одна из гипотез, которую поддерживал Геродот, указывает на влияние древнегреческих культурных элементов на этрусскую культуру. Эта версия утверждает, что этруски произошли от мигрирующих анатолийских или эгейских групп. Другая гипотеза, к которой склонялся, к примеру, Дионисий Галикарнасский, предполагает, что этруски развились из виллановской культуры бронзового века и, следовательно, были автохтонным населением.

Новое исследование изучило геномы 82 древних людей из Центральной и Южной Италии, живших с 800 года до н. э. до 1000 года н. э.

Результаты показывают, что этруски, несмотря на свою уникальную культуру, были генетически тесно связаны со своими ближайшими соседями. Анализ генома не дал никаких доказательств перемещения этрусков из Анатолии. Напротив, этруски разделяли генетический профиль латинян, живших в соседнем Риме, причем большая часть их генетических профилей происходила от степных предков, прибывших в этот регион во время бронзового века.

Генофонд этрусков оставался стабильным в течение как минимум 800 лет, охватывая период железного века и Римской республики. Однако в течение последующего периода Римской империи в Центральной Италии произошел крупномасштабный генетический сдвиг в результате смешения с популяциями Восточного Средиземноморья.

Ещё одно очень интересное открытие было сделано группой других учёных в западной провинции Турции. На здании 2000 летний постройки археологи обнаружили надписи на греческом языке, относящаяся к эллинистическому периоду, представляющие собой календарь. Расшифровав календарь стало понято, что речь идет о 1505 годе, то есть если перевести на наше летоисчисление, то сегодня по их календарю мы бы жили в 3500 году.

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