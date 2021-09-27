Астрономы предложили искать жизнь на планетах-океанах

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27 сентября 2021, 13:09

Фото: Соцсети

Тщательно изучив одну из таких планет с номером K2-18b, астрономы пришли к выводу, что в ее обширном океане вполне могут обитать микробы или бактерии. Удивительно, что таких планет-океанов в окружающей нас Вселенной очень много, но мы до сих пор не уделяли им достаточного внимания. Об этом сообщает «Беz Формата» со ссылкой на «М24».

В 80-х годах прошлого века подтвердилось, что вокруг других звезд, как и вокруг Солнца, тоже вращаются планеты. Астрономы назвали их экзопланетами и стали довольно быстро пополнять список все новыми и новыми открытиями.

Сегодня известно примерно 5 000 экзопланет, при этом планет земного типа – всего чуть более двух сотен, процент «новых Земель» довольно невысок. Вокруг других звезд вращается гораздо больше совсем других планет: они большие, горячие, покрыты океаном и обладают атмосферой, насыщенной водородом.

Можно было бы предположить, что из-за большой силы тяжести здесь не появится крупных организмов, поскольку их тела будут разрушены собственным весом. Но толща воды компенсирует гравитацию, поэтому размеры существ, живущих в таком океане, могут быть сопоставимы с земными.

Способ передвижения в жидкости земная эволюция придумала только один: отталкиваться от среды плавниками, хвостами, жгутиками и так далее. Можно теоретически допустить, что и инопланетные животные будут перемещаться схожим образом. И даже форма тела для океанских жителей должна быть в общих чертах одинаковой: вытянутый цилиндр, сжатый с концов, чтобы минимизировать сопротивление среды.

Ученые предполагают, что если на экзопланетах и есть жизнь, то это будут существа похожие на китов или акул, хотя «человека амфибию», тоже никто не отменял. Самое опасное, в поиске новых форм жизни – это занести инфекцию или бактерию непонятного развития или разума на Землю, уже столько фильмов и рассказов на эту тему, но человека ничего не пугает.

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