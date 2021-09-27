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Британцы создали полностью безопасный пластик, который превращается в обычный воск при разложении

, 12:45

Британцы создали полностью безопасный пластик, который превращается в обычный воск при разложении
Фото: Соцсети

Тонкая упаковка Polymateria полностью разлагается за 226 дней, когда обычный пакет — за тысячу лет. Британский стартап первым в мире выпустил на рынок полностью биоразлагаемый пластик. Материал превращается в обычный воск, а не распадается на микрочастицы, которые в свою очередь разлагаются потом еще сотни лет. В естественной среде пластик полностью разлагается с помощью бактерий и грибков. Об этом пишет «Нож».

При производстве обычного пластика, к нему добавляют пластмассовые полимеры, которые в процессе разложения разрушаются на несколько десятков химических веществ, каучук, масло и влагопоглотители.

Этот вид полностью биоразлагаемого пластика можно использовать для тонкой пищевой пленки, стаканов и упаковок для еды. В зависимости от назначения регулируется концентрация определённых добавок.

Стартап уже продал свою технологию тайваньской компании Formosa Plastics, которая является одним из мировых лидеров в производстве нефтехимической продукции, в том числе и пластика.

Отмечается, что компания сосредоточена на работе с азиатским регионом, поскольку именно там в естественную среду попадает самое большое количество пластика.

Будем надеется, что и в России в скором будущем появится экологическая замена ПЭТ. Сейчас, загрязнение пластиком является для нас большой бедой. Повсеместно идут субботники, но, к сожалению, пока его меньше не становится.

Последние исследования показали, что основное загрязнение вод Мирового океана – это так называемая еда на вынос, то есть пластиковые стаканчики, трубочки и контейнеры для еды составляют более 70% из общей массы загрязняющего пластика, который попадает в океан через реки в него впадающие.

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