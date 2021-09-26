В Норильске в 2021 году ликвидируют четыре свалки за счет средств от штрафа «Норникеля»

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26 сентября 2021, 14:24

Фото: Соцсети

Ликвидация четырех несанкционированных свалок в Норильске проведут за счет средств «Норникеля». Общая площадь восстановленных территорий составит 9 га. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, штраф «Норникелю» был предъявлен после разлива нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил сумму экологического ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 «Норникеля» почти в 148 млрд руб., беспрецедентную сумму для России.

«В работе четыре участка общим объемом девять гектаров. На эти мероприятия выделено порядка 80 млн рублей - за счет средств, поступивших от штрафа «Норникеля». Конкурс выиграли два основных подрядчика, которые уже приступили к работе, до конца октября должны произвести уборку. После чего пройдет процедура сдачи территории, приемка и оплата услуг», - сообщила пресс-служба мэрии города.

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