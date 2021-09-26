Как потепление влияет на сибирские леса и можно ли их сохранить

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26 сентября 2021, 14:00

Фото: Соцсети

На днях на страницах Сибирского отделения Российской академии наук было опубликовано новое исследование о том, как изменения климата отражается на всех экосистемах планеты, в том числе на лесах. В условиях глобального потепления они становятся всё более подвержены пожарам, вредителям и патогенным изменениям.

Директор Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Александр Онучин рассказал о том, сохраняют ли лесные массивы способность к поглощению углекислого газа, можно ли повышать эту способность и чего не хватает российским лесам.

Один из основных факторов – глобальные климатические изменения, в первую очередь, повышение температуры, что ведёт к значительному повышению пожарной опасности. Второй фактор, оказывающий негативное влияние, – это насекомые-вредители и болезни (развитие корневых патогенов и прочие). Отчасти они тоже связаны с изменением климата. И, наконец, тренд, который мы сейчас отмечаем, – повышение концентрации углекислого газа над сибирскими лесами. Достоверно оценить, какой вклад в этот процесс вносят лесные пожары, деградация вечной мерзлоты, техногенные и другие факторы, мы пока не можем. Но исследования в этом направлении уже ведутся.

Повышение температуры, уменьшение количества осадков. Есть северные леса, где сумма температур никогда не набирала такого значения, при котором лесная растительность начинает полыхать. А сейчас эта сумма температур значительно поменялась, пожары возникают чуть ли не на побережье Северного Ледовитого океана. К примеру, пожары бывают в самом северном лесном массиве – Ары-Мас, который находится на Таймыре. Есть и другие природные феномены – все чаще горит тундра, чего раньше почти не было.

Особое внимание учёных привлекает повысившаяся концентрация СО2 над сибирскими лесами. Похоже леса просто не справляются с таким количеством СО2. На такую же тенденцию наука обратила внимание в Мировом океане, который являлся главным поглотителем углекислого газа. В нём тоже прослеживаются изменения, океан больше не может поглощать СО2 в таком количестве. Людям необходимо самим озадачится спасением планеты, так как экосистемы перестают работать в привычном для прежнего климата объемах. С новыми тенденциями повышения температуры они явно не справляются и человек должен вмешаться.

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