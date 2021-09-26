Сотни перелетных птиц погибли во время миграции разбившись о Нью-Йоркские небоскребы

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26 сентября 2021, 12:52

Фото: «Plus-one»

Волонтер собрала вокруг Всемирного торгового центра около 300 погибших птиц. Еще 77 искалеченных пернатых доставили в реабилитационный центр. Как сообщает «Plus-one» со ссылкой на Associated Press, они стали жертвами небоскребов. Птиц дезориентирует иллюминация и стекло, они летят на свет и разбиваются о фасады.

Подтверждение этому — фотографии и видео — опубликовала в своем твиттере волонтер Мелисса Брейер. Она собрала возле башен Всемирного торгового центра примерно 291 тушку. По ее словам, земля была практически усыпана погибшими птицами. Девушка занимается этим не первый год и просит владельцев небоскребов сделать их более безопасными, например, приглушать свет.

Еще 77 раненых и искалеченных птиц доставили на этой неделе в местный реабилитационный центр. Из них быстро помочь удалось только 30-ти пернатым, экологи их выпустили в Бруклинском парке.

По словам Кейтлин Паркинс, замдиректора ассоциации по охране природы, птицы гибнут во время каждой миграции. В этот раз ситуацию усугубила гроза, которая вынудила их лететь ниже обычного.

Также птицы серьезно калечатся и погибают во время салютов и фейерверков, такое излюбленное людьми зрелище убивает птиц сотнями.

Один из таких жутких случаев произошел в столице Чехии – Праге, где над рекой Валтава погибла стая диких лебедей. По трагической случайности пиротехнические ракеты были запущены в тот момент, когда эти прекрасные птицы пролетали мимо. Взрывы и яркие вспышки ослепили и оглушили птиц, они начали падать, часть из них погибла, многие получили жуткие увечья. Часть раненых лебедей удалось спасти зоозащитникам.

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