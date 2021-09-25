Таяние ледников приводит к изменениям в земной коре

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25 сентября 2021, 16:56

Фото: «Todayuknews»

Новое исследование о таяние полярных льдов из Антарктиды, Арктики и Гренландии показало, что на их месте происходит деформация земной коры — с эффектом, ощущаемым за тысячи километров. Исследование опубликовано «Todayuknews».

Когда ледяные щиты накапливаются на суше, их вес заставляет кору подо льдом немного опускаться, чтобы компенсировать это, подобно тому, как груженая лодка сидит ниже в воде. А когда лед тает, этот вес удаляется — и поэтому кора снова поднимается вверх в ответ на процесс.

Хотя это движение вверх и вниз уже давно понятно, исследователи из Гарвардского университета хотели изучить, может ли кора также смещаться в сторону.

Команда проанализировала спутниковые данные о потерях полярного льда с 2003 по 2018 год, чтобы смоделировать результирующее воздействие на движения земной коры. Исследователи пришли к выводу, что таяние льдов провоцирует горизонтальное смещение поверхности Земли.

По данным геологов Университета Дарема, Шотландия может подняться до 4 дюймов в некоторых районах, компенсируя повышение уровня моря, полученное в результате глобального потепления.

Англии, однако, может не так повезти, поскольку эксперты предсказали проседание до 2 дюймов за тот же период - повышение уровня моря примерно на 10-33 процента.

Глобальное потепление затронет все уголки планеты, а повышение уровня Мирового океана создаст миграцию людей и животных в свободные от воды кусочки суши.

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