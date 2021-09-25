Тюлени могут остаться без еды

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25 сентября 2021, 13:41

Фото: Соцсети

Потеря арктического морского льда имеет прямые последствия для хищников. Обусловленные климатом сдвиги в распределении местных и инвазивных видов добычи могут усугубить эти последствия. Открытые исследования были опубликованы «Ecology Letters».

Оценка потенциального изменения производилась путем моделирования базы добычи широко распространенного арктического хищника (кольчатая нерпа; Pusa hispida) в Гудзоновом заливе. Моделирование произведено в соответствии со сценариями с высоким и низким уровнем выбросов парниковых газов с 1950 по 2100 год.

Учёные спрогнозировали 50-процентное снижение численности хорошо распределенной, адаптированной ко льду и богатой энергией арктической трески (Boreogadus saida) и увеличение численности более мелких рыб с умеренным климатом в южных и прибрежных районах.

Кроме того, наша модель предсказала, что все виды рыб уменьшились в среднем размере тела, но на 29% увеличилась общая биомасса добычи. Сокращение богатой энергией добычи и ограничения в ее пространственном диапазоне, вероятно, будут иметь численные последствия для арктических хищников.

Изменения климата могут привести к тому, что тюленям и другим морским животным станет нечего есть из-за измельчания и вымирания рыбы.

По их расчетам, уже к 2025 году численность трески сократится на 18–35%, песчаниковых рыб – на 45–82%. Размеры их тел тоже уменьшатся, что скажется на животных, которые питаются рыбой, в частности на тюленях.

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