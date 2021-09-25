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Комсомольск-на-Амуре защитят от затоплений

, 12:40

Комсомольск-на-Амуре защитят от затоплений
Фото: Соцсети

Работы по инженерной защите Комсомольска-на-Амуре ведутся с 2013 года в рамках решений Правительства по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения в том числе в Хабаровском крае.

У города намечен план мероприятий, необходимых для защиты от наводнений и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений на территории пострадавших субъектов.

Главгосэкспертиза сообщает, что в рамках представленных решений на реке Амур в черте города строится единый комплекс защитных дамб, общая протяженность сооружений составит 18754,87 метров.

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