Запуск Starship компании SpaceX не произойдет без одобрения экологов

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25 сентября 2021, 12:19

Фото: Соцсети

FAA потребовало проведения экологической оценки последствий, прежде чем принимать решение о выдаче SpaceX лицензии на запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Starship. Об этом сообщает «Rossaprimavera».

При испытательных полетах использовалась ранняя экологическая оценка, изначально подготовленная, для запусков ракет Falcon 9 и Falcon Heavy. Этого, более раннего обзора, недостаточно для учета воздействия на окружающую среду, от гораздо более крупной ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

Одной из потенциальных проблем является возможное воздействие на исчезающие виды в окрестностях Бока-Чика. Орбитальные запуски с космодрома компании в Бока-Чика «негативно скажутся на видах, перечисленных в федеральном законе об исчезающих видах, и на критической среде обитания, обозначенной в соответствии с федеральным законом об исчезающих видах» — заявляют в ведомстве.

Процесс экологической экспертизы не будет завершен до тех пор, пока агентство не представит свое официальное заключение.

Правда экологам и природазащитникам во всём мире пока не очень понятно, каким образом будут осуществляться расчёты. Поскольку эта область засекречена как технологически, так и по всем параметрам воздействия.

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