В Москве прошла акция «Чистое искусство», что это значит

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24 сентября 2021, 15:07

Фото: Соцсети

В Москве прошла эко-акция «Чистое искусство», в рамках которой горожане обменивали бытовые отходы на посещение культурных и спортивных событий столицы. Об этом сообщает «Ресайкл».

В акции «Чистое искусство» приняли участие 2062 человека, было собрано более 6,5 тонн бытовых отходов. Москвичи обменивали полученный от сдачи бытовых отходов эко-билет на мероприятия Еврейского музея и центра толерантности, Музея современного искусства «Гараж», Музея уникальных кукол, Мемориального музея С.А. Есенина, МАММ, Музея Булгакова, Музея Музыки, Музея Космонавтики, Дарвинского музея, Центра дизайна Artplay, Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева, Немузея мусора, Музея Москвы, Московского театра мюзикла, Театра Спесивцева, мюзиклы компании «Бродвей Москва», Московского детского театра марионеток, Московского детского Театра теней, ЦДК, Театра Модерн, Московского детского Сказочного театра, концертных агентств «Мельница» и другие.

Постепенно культура обращения с отходами начинает проникать в общество. Ведь очень многое зависит от нас с вами. Например, раздельный сбор мусора, или неиспользование одноразовых целлофановых пакетов.

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