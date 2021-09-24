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Найден новый источник запасов воды на Земле

, 14:00

Найден новый источник запасов воды на Земле
Фото: Соцсети

Ученым удалось обнаружить примерно 24 миллиона кубических километров подземных вод, что является крупнейшим водным резервуаром на планете. Неглубокие грунтовые воды находятся в двух верхних километрах земной коры. Об этом сообщает «Зелёная Россия».

Предполагается, что они на 25% плотнее и солонее, чем морская вода, так что для питья они не подойдут. Однако, их исследования связывают с развитием таких подземных проектов как производство водорода, хранение ядерных отходов, карбоновой изоляцией.

Также эти новые данные в будущем помогут ученым в поисках неземной жизни, позволяя изучать среду, аналогичную той, в которой могут существовать микроорганизмы на других планетах.

Последние научные исследования планетологов показывают, что нагрев превратил искусственную межзвездную органику в воду с нефтью, а это возможно говорит о том, что почти все запасы воды на Земле могли образоваться из органического вещества. То есть, значительная часть запасов воды на Земле могла появиться не из комет или астероидов, а в результате разложения сложных органических молекул в первые эпохи существования планеты.

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