Река Ай в Златоусте окрасилась в неестественный грязно-зелёный цвет

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

24 сентября 2021, 13:21

Фото: Выводы на чистоту

В Златоусте река Ай приобрела неестественный грязно-зеленый цвет, и случилось это в непосредственной близости от металлургического завода.

Уральские экозащитники уже громко объявили о своих подозрениях: скорее всего, завод слил в реку промышленные отходы. Никакого цветения водорослей в сентябре быть уже не может, да и запашок на месте стоит явно химический. Об этом сообщает «Выводы на чистоту».

«Зеленые» уже настучали в министерство экологии Челябинской области, там заявили, что оперативно направили к реке проверку - а ее результаты передадут в Росприроднадзор. Правда, челябинские экозащитники вспоминают, что это уже не первое неприятное происшествие с рекой Ай, в котором они просили помощи у Минприроды региона. В прошлый раз в реке сдохла рыба, однако чиновники сильно не спешили с проверкой и тянули время до тех пор, пока дохлую рыбу не смыло и не унесло водой. В результаты экозащитники получили официальный ответ о том, что в реке просто зацвели водоросли, а дохлая рыба паникерам просто приснилась.

Если в челябинском Минприроды и в этот раз провернут тот же фокус, будет совсем нехорошо.

И ещё не очень понятно, разве завод может работать без очистных сооружений и проверял ли кто-нибудь их наличие.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости