Созданы «умные» туалеты, контролирующие здоровье и дающие советы о питании

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24 сентября 2021, 12:27

Фото: Соцсети

The Guardian публикует материал о растущем рынке «умных» туалетов. Например, профессор Университета Дьюка (Северная Каролина, США) и соучредительница стартапа Coprata Соня Грего уже более 10 лет вместе с коллегами работает над технологией анализа кала с помощью лазера. Стартап готовится представить прототип унитаза с искусственным интеллектом, который станет «лучшим средством для мониторинга здоровья». «Умная» сантехника будет анализировать состав стула на предмет проявления хронических болезней прямой кишки, наличие скрытой крови и многое другое. Об этом сообщает «Город будущего».

Профессор химии и биохимии Висконсинского университета в Мадисоне Джошуа Кун разрабатывает аналогичную технологию медицинских анализов посредством «умной» сантехники — только его метод больше ориентирован на мочу, которую проще собирать и анализировать. «Унитаз может посоветовать вам есть больше клетчатки, расскажет, какая именно еда спровоцировала недавний желудочный приступ, обратит внимание на то, что в вашем рационе много жирной пищи, предупредит о рисках того или иного заболевания», — рисует перспективы Кун.

Исследователи из Стэнфордского университета придумали унитаз с датчиками, которые делают анализ фекалий, фиксируют цвет урины и скорость мочеиспускания, а также определяют личность пользователя «умной» сантехники — по анатомическим особенностям ануса (по аналогии с дактилоскопией — уникального рисунка отпечатка пальцев).

Подобные системы могут использоваться, например, в домах престарелых или больницах, где пациенты из-за состояния здоровья не могут сообщить о своих проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Для многих диетологов – это прекрасный помощник, который может показывать, насколько эффективно прописанная им диета и как честно ей придерживаются.

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