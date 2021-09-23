Возобновляемые источники энергии дешевеют, но все может испортить «человеческий фактор»: сценарии выхода из климатического кризиса

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23 сентября 2021, 18:54

Фото: Соцсети

Достижение Парижских соглашений о климате требуют сокращения парниковых газов до нуля в течение примерно 40 лет. Это потребует глубоких изменений — настолько глубоких, что не сразу понятно, возможны ли они вообще, считают ведущие климатологи мира. Об этом сообщает «Город будущего».

Различные сценарии реализации целей Парижского соглашения дают разное видение будущего мира — и все они кардинально отличаются от сегодняшней ситуации.

Некоторые модели предполагают, что горожане переедут в энергосберегающие дома и совсем откажутся от личных автомобилей в пользу общественного транспорта. По другому сценарию, люди пересядут на электрокары, что потребует значительного роста сферы чистой энергетики. Потребуется в 10 или 20 раз больше земли, покрытой солнечными и ветряными электростанциями. Будут востребованы электростанции, работающие на древесине или другом биотопливе, оснащенные оборудованием для улавливания и хранения выделяемого углекислого газа.

Климатологи считают, что при разработке той или иной модели либо вовсе не учитываются, либо учитываются не в достаточной степени политические факторы и предпочтения людей, которые не всегда предсказуемы (например, сложно сделать так, что большое количество людей вдруг начнут отказываться от автомобилей). С другой стороны, есть и приятные сюрпризы — например, рост дешевой солнечной энергии, который ранее не прогнозировался.

«В этом отношении мы оказались в чрезвычайно удачной ситуации, когда стоимость возобновляемых источников энергии стремительно снижается в течение последнего десятилетия», — подчеркивает Детлеф ван Вуурен, сотрудник Нидерландского агентства по оценке окружающей среды.

Сейчас во всём мире ищут и изобретают всё новые способы возобновляемых источников энергии. От гигантских ветряков до волноулавливателей, ну и конечно солнечные батареи. Проблема пока состоит только в одном, они все наносят вред экосистемам и экологии. Изготовление и утилизация лопастей, добыча необходимых элементов для солнечных батарей, всё это наносит необратимый вред природе.

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