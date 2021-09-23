Под Ставрополем хотят построить здание на месте важного для жителей водоёма

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

23 сентября 2021, 17:37

Фото: Соцсети

В городе стотысячнике Михайловск (спутник Ставрополя) жители и местные журналисты пытаются защитить городское озеро Калдыбашка на углу улиц Парковая и Саворенко. Это второй по величине пруд в городе, после водоёма Красный Пахарь. Об этом сообщает «ЭкоПротесты.Россия».

Жители утверждают, что последние несколько месяцев береговую линию пруда неизвестные с помощью спецтехники засыпают строительным мусором. Водоём стремительно погибает; уже исчезли речные черепахи, вода стала мутной; пруд заболачивается. Калдыбашка и до этого не отличалась чистотой берега, но сейчас жители говорят о сознательном уничтожении пруда.

Они обращались к мэру Игорю Серову и ставропольскому губернатору Владимиру Владимирову, но внятного ответа не дождались. Сейчас проблему будет изучать природоохранная прокуратура.

Если честно, то просто не перестаю удивляться местным «князькам» и их безразличием к своим же гражданам. Ну почему не оставить озеро людям, почему опять строительное лобби и еже с ними убивают экологию. Людям тяжело жить полностью замурованными в бетон. Озёра, леса, парки, всё это помогает людям расслабиться, влияет на их психологическое здоровье и позволяет отдыхать.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости