Из-за потепления климата уровень Мирового океана растёт с рекордной скоростью

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

23 сентября 2021, 14:29

Фото: Соцсети

Проблема климатических изменений на планете с каждым годом становится всё острее. За последние десять лет уровень льда в Арктике сократился на 13% по сравнению с 1979 годом. Об этом сообщает «Центр ФОБОС».

Потепление океанов и таяние льда привели к повышению уровня Мирового океана на 3,1 мм в год. Этот показатель самый высокий за последние 100 лет наблюдений. Такую тенденцию зафиксировали учёные из службы по изменению климата Евросоюза Copernicus.

Согласно их отчёту, за 40 лет в Арктике растаяло количество подводного льда, равное по площади шести территориям Германии.

Сильнее всего потеплела поверхность Северного Ледовитого океана. На него приходится около 4% общемирового потепления в 0,015°в год. Кроме того, потепление приводит к тому, что некоторые морские обитатели мигрируют в более холодные воды.

Так, например, случилось в 2019 году, когда ядовитая рыба крылатка перебазировалась из Суэцкого канала в Ионическое море из-за потепления в бассейне Средиземного моря. Поэтому учёные считают, что повышение уровня воды в мире не является проблемой будущего, оно наносит ущерб по всей планете уже сейчас.

Показательными примерами, по мнению исследователей, также являются рекордный потоп в Венеции в 2019 году, когда затопило 80% города, и четыре случая подъема воды в среднем и южном Средиземноморье в том же году.

Глобальное потепление уже наступает на ледники, только Гренландия потеряла сто млрд тонн льда за этот сезон таяния. Ученые считают, что лёд сейчас тает быстрее всего за последние 12 тысяч лет. Если растает весь, то уровень мирового океана поднимется на 6 метров. Эта скорость потери льда, которая увеличивается по мере повышения температуры, изменяет океанские течения, изменяет морские экосистемы и создает прямую угрозу для низменных прибрежных городов мира.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости