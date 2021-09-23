В Волгограде вскрылся скандал, связанный с хищением полумиллиарда рублей при ликвидации свалки

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

23 сентября 2021, 13:30

Фото: Соцсети

Под уголовную статью в Волгоградской области вновь попала компания «ГринЛайт». Псевдоэкологи просто спрессовали и изолировали мусор Камышинской свалки на месте, хотя должны были вывезти на специальные полигоны. При этом гринлайтовцы спокойно положили к себе в карман почти полмиллиарда бюджетных рублей за якобы полную ликвидацию свалки. Об этом сообщает «НИА Экология».

В обстоятельствах дела предстоит разобраться УФСБ.

Ранее подрядную компанию «ГринЛайт» уже не раз уличали в экономических преступлениях: директора Александра Фирсова арестовали за кражу бюджетных денег при уборке 18 свалок в Среднеахтубинском районе. Кроме того, сегодня сообщалось о присвоении «ГринЛайтом» 33 миллионов за очистку рек под Волгоградом.

Стоит добавить, за дерзкую аферу арестованы экс-руководитель комитета природных ресурсов Волгоградской области Виталий Сазонов, глава Дирекции водохозяйственного строительства Михаил Ситников и бизнесмен Михаил Калонкин.

Очень обидно, что нацпроекты проваливаются из-за временщиков управленцев. Уже провален всероссийский проект «Чистый воздух», проект с очисткой рек и нацпроект «Экология». Миллиарды рублей разбросаны по карманам, а воздух, вода, свалки так и остались не очищенными и не убранными. Конечно, не всё так плохо и что-то всё-таки доходит до своего прямого назначения, но, судя по всему, только малая часть.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости