Ученые рассказали, как удар метеорита уничтожил древний иорданский город

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22 сентября 2021, 16:12

Фото: Фото: Phil Silvia, CC BY-ND

Археолог из Южной Каролины Кристофер Мур рассказал в статье для The Conversation, как ученые восстановили обстоятельства древней катастрофы — возможно, той самой, что описана в библейской истории о Содоме и Гоморре.

3600 лет жители древнего ближневосточного города, ныне называемого Талль-эль-Хаммам, занимались своими повседневными делами и понятия не имели, что к ним несется метеорит на скорости 61 000 км/ч. Об этом сообщает телеканал «Наука».

Космический камень взорвался огромным огненным шаром на высоте около 4 км над землей. Взрыв был примерно в 1000 раз мощнее атомной бомбы в Хиросиме. Потрясенные горожане, поднявшие глаза к небу, мгновенно ослепли. Температура воздуха быстро поднялась выше 2000 °C. Одежда и дерево сразу же вспыхнули. Мечи, копья, сырцовые кирпичи и керамика начали плавиться. Практически сразу весь город был объят огнем.

Через несколько секунд на город обрушилась мощная ударная волна, движущаяся со скоростью около 1200 км/ч, и более мощная, чем самый страшный из когда-либо зарегистрированных ураганов. Она пронеслась по городу, снося все здания. Ни один из 8000 жителей города не выжил.

Примерно через минуту в 22 км к западу от Талль-эль-Хаммама ветер от взрыва обрушился на библейский город Иерихон. Стены Иерихона рухнули, и город сгорел дотла.

Составление этой картины потребовало почти 15 лет кропотливых раскопок и совместных усилий археологов, геологов, геохимиков, геоморфологов, минералогов, палеоботаников, седиментологов, экспертов по космическим ударам и врачей.

Много лет назад, когда археологи изучали останки города, они обнаружили темный полутораметровый слой смеси древесного угля, золы, расплавленных сырцовых кирпичей и глиняной посуды. Было очевидно, что этот город разрушила сильнейшая огненная буря. Никто точно не знал, что произошло, но этот слой не был создан вулканом, землетрясением или войной — ничто из этого не способно плавить металл, сырцовые кирпичи и глиняную посуду.

Исследователи использовали специальную программу для моделирования различных сценариев столкновений и пришли к выводу, что виновником гибели древнего города был небольшой астероид, похожий по размерам на Тунгусский метеорит — мини-версия скалы, уничтожившей динозавров 65 млн лет назад.

Дальнейшее исследование было сосредоточено на поиске доказательств. Так, ученые обнаружили на месте погибшего города мелко раздробленные песчинки, называемые шоковым кварцем, которые образуются только при огромном давлении (Кристофер Мур проводит аналогию с давлением шести танков, сложенных на один человеческий палец). Слой разрушения также содержит крошечные вкрапления, меньше вируса гриппа, но твердые как алмаз. В этот материал мгновенно превратились деревья и другие растения под воздействием высокого давления и температуры.

Эксперименты с лабораторными печами показали, что пузырчатая керамика и сырцовые кирпичи в Талль-эль-Хаммаме были расплавлены при 1500 °C — такой температуры достаточно, чтобы расплавить автомобиль за считанные минуты. Кроме того, поверхности керамики и стекловолокна испещрены крошечными расплавленными металлическими зернами, включая иридий с температурой плавления 2466 °C, платину (1768 °C) и силикат циркония (1540 °C). В совокупности все эти свидетельства показывают, что единственный естественный процесс, который мог привести к такому результату, — это космический удар.

Остается загадкой, почему более сотни окрестных поселений были заброшены в течение нескольких столетий после этой катастрофы. Ученые предполагают, что в результате взрыва могла испариться или расплескаться соленая вода Мертвого моря, на века сделав невозможным выращивание сельскохозяйственных культур, пока редкие осадки в пустыне не смыли соль с полей.

Также исследователи считают, что устное описание разрушения города могло передаваться из поколения в поколение и в конце концов было записано как история библейского Содома.

На сегодняшний день в космосе летает огромное количество астероидов, но человеку пока не под силу предотвратить или изменить их орбиту и направление полета. Хотя попытки уже делаются, так, например НАСА отправляет ударный дрон в космос, который через год должен врезаться в астероид и изменить его орбиту. Насколько это опасно для Земли, ученые спрогнозировать не могут. Пока астероид нашей планете не угрожает, но вдруг после столкновения с дроном НАСА он изменит курс и полетит в сторону Земли? Эксперименты в открытом космосе очень опасны и их нужно запретить, так же, как сейчас существует всеобщий запрет на эксперименты в Мировом океане. Вмешательство человека в космическую или любую другую среду могут погубить планету и сделать её не пригодной для жизни.

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