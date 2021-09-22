В Массачусетсе придумали, как сделать светящимися живые растения — они могут освещать города в ночное время

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22 сентября 2021, 14:33

Фото: Соцсети

Ученые Массачусетского технологического института смогли в 10 раз увеличить силу свечения модифицированных с помощью нанобионики растений. Также им удалось заметно продлить продолжительность свечения — 10-секундного включения синих светодиодов хватало для «зарядки» растений на час свечения. Об этом сообщает «Хайтек+».

Конечная цель ученых — создать растения, которые смогут безопасно для себя освещать города ночью за счет модернизированного механизма фотосинтеза. Ключевым в новой технологии стала замена люциферазы и люциферина, которые заставляют светится светлячков, на люминофорные материалы — например, наночастицы из алюмината стронция. Механизм действий последних заключается в поглощении и сохранении видимого и ультрафиолетового света, а затем медленном выделении света в форме фосфоресценции.

Ученые покрыли наночастицы кремнеземом, чтобы обезопасить структуры растений. Затем частицы через поры проникли в листья и накопились в мезофилле — ткани, отвечающей за фотосинтез. Исследователи протестировали этот метод на салате, табаке, базилике, маргаритках и алоказии. 10 секунд воздействия синих светодиодов на растения хватило для часового свечения. Правда, яркость пока нестабильна — в первые несколько минут она максимальна, а затем постепенно снижается.

Исследователи рассчитывают в следующем эксперименте объединить алюминат стронция с новыми частицами для более яркого и устойчивого свечения.

Ночное освещение городов сильно вредит экосистеме. Летучие мыши и птицы бьются в блики окон и погибают. Бабочки, гусеницы и жуки плохо размножаются, так как их световой день становится длиннее, и они сильно устают. Это относится и к пчёлам. Ночной свет изматывает и губит экосистему города, даже в парках установлены фонари.

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