Модные бренды одежды отравляют воды Африканских рек

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22 сентября 2021, 12:52 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Робин Хаммонд/Панос

Организация Water Witness International подготовила доклад о том, что размещение производств раскрученных брендов «быстрой моды» в Африке стало причиной загрязнения водоёмов и грунтов, которое приводит к деградации экосистем. Документ был опубликован изданием «Euronews.Green».

Исследователи обнаружили в Лесото (государство расположено на юго-востоке Африки), что в реки сбрасываются красители для джинсовых тканей. От чего вода приобрела химический синий цвет. Также был сделан забор образцов воды из реки Мсимбази в Танзании её уровень рН (кислотность) достигает 12 при норме 6. Директор Water Witness International Ник Хепуорт признался: «Я взял образцы речной воды, которые обжигали мои руки, вода была такой же ядовитой, как отбеливатель». Он также сообщил, что в некоторых реках обнаружен в высокой концентрации высоко токсичный хром шесть, который используется в старых, дешевых красителях.

Вблизи заводов, производящих брендовые ткани и одежду, концентрация загрязнения воды в реках этим химикатом в пять раз превышает максимально допустимый уровень. От этого страдают общины, проживающие вблизи от этих водоёмов. Им приходится потреблять в пищу отравленную воду.

Около 50 брендов «главных улиц» (места концентрации брендовых бутиков в мировых столицах моды) производят свою одежду в Африке, включая ASOS, Zara и Primark. Это обусловлено дешевизной рабочей силы и производства, а также отсутствием на чёрном континенте законов, регулирующих сброс предприятиями отходов в водоёмы. Проблема ещё и в том, что в Африке высокий уровень безработицы, а на заводах работают большое количество местных жителей – в основном женщин, которые боятся потерять свои рабочие места. «Тысячи женщин заняты в текстильном и швейном секторе в Африке»,- говорит Сарин Малик, исполнительный секретарь Африканской сети гражданского общества по водоснабжению и санитарии.

Несмотря на то, что о загрязнении воды всем хорошо известно, регулирующие органы африканских стран закрывают глаза на эту проблему. Неназванный экспертами чиновник из Национального совета по водным ресурсам Танзании заявил, что «у отрасли есть свободный пропуск для загрязнения». То есть государства чёрного континента не собираются заставлять предприятия тратить деньги на очистные сооружения и другого рода защиту окружающей среды.

Хепуорт пояснил: «Их руки связаны. Представьте, что вы являетесь регулятором в стране, которая отчаянно бедна. Вам очень трудно обеспечить контроль за загрязнением в отношении компании, в которой работает 10 000 человек. И именно поэтому так важно, чтобы сам сектор улучшил эти показатели». При этом у властей есть инструменты, позволяющие бороться с грязными производствами, просто не хватает политической воли, чтобы поставить фабрики на место.

Предприниматели экономят и получают прибыль за счёт катастрофического ухудшения экологических показателей.

Фото: Canva. «Euronews.Green»

Деятельность предприятий не ведётся прозрачно, порой власти вообще не имеют представления о том, что на них творится, довольствуясь только официальными отчетами. Поэтому заводы используют самые дешёвые и токсичные красители. Кстати, само производство на этих заводах не защищено, что отрицательно влияет на здоровье работников. И это всё происходит при наличии у некоторых африканских государств соответствующих законов, направленных на защиту здоровья и безопасности.

Согласно отчету о состоянии моды за 2021 год потребители и инвесторы более чем когда-либо готовы вознаграждать компании, которые относятся к своим работникам и окружающей среде с уважением. Это мода на экологическую моду сейчас стала преобладать не только в Европе, а по всему миру. Многие покупатели обращают внимание, как выращена продукция, из чего сделана, какой экологический вклад внесла компания производитель и это правильно. Именно такая избирательность заставляет популярные бренды обращать внимание на окружающую среду и заботится об экологии.

Стоит признать, что есть бренды, радеющие за экологичность своего производства. Но их далеко не большинство. Жаль, что список «злых товарных марок» по-прежнему велик.

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