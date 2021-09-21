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21 сентября 2021, 13:17

Фото: Соцсети

Девять из 10 жителей планеты живут в зонах с неудовлетворительным состоянием воздуха, по данным Всемирной организации здравоохранения. Основные источники загрязнения воздуха – это промышленность, свалки, лесные пожары и транспорт. Опыт 2020 г. показал, что при снижении выбросов воздух может достаточно быстро очиститься, но за его состоянием нужно постоянно следить. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным Росприроднадзора во время карантина, при пандемии весной 2020 г., качество воздуха улучшилось в семи из 12 промышленных центров России с неблагополучной экологической обстановкой: Братске, Липецке, Магниторгорске, Медногорске, Норильске, Череповце и Чите. Однако эффект от введения карантинных мер оказался краткосрочным. Так, содержание углекислого газа в атмосфере в 2020 г. достигло максимума за 3 млн лет, написала в своем отчете Всемирная метеорологическая организация (WMO) при ООН.

В рейтинге качества воздуха IQ Air Россия находится на 86-м месте из 106 стран мира.

«Ситуация с качеством воздуха в нашей стране плачевная», – говорит Борис Ревич, заведующий лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Экологическим мониторингом в России занимаются два ведомства – Росгидрометцентр и Роспотребнадзор и у каждого из них свои особенности.

У Росгидрометцентра есть 2000 постов, сложное оборудование, но не хватает сотрудников на все точки, отмечает директор по программам Greenpeace в России Иван Блоков.

Роспотребнадзор в основном проводит проверки в будни днем, а основные выбросы происходят ночью или в праздники, указывает депутат Мосгордумы и основатель просветительского сообщества «Дыши.Москва» Василий Хорошилов.

Тенденцию ухудшения ситуации отмечает и Росгидромет. В 2020 г., по его данным, качество атмосферного воздуха в городах (по отдельным показателям) было неудовлетворительным: в 37 из них с населением 13,7 млн человек максимальные концентрации загрязняющих веществ превышали предельно допустимые уровни в 10 раз.

Качество воздуха и воды напрямую влияют на самочувствие и здоровье человека. К сожалению, государственная программа «Чистый воздух» провалена. Все данные указывают на несостоятельность чиновников довести её до ума. Качество воздуха, а значит и качество жизни и здоровья людей в России продолжает ухудшаться.

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