Михаил Мишустин: нужно готовиться к сокращению использования нефти, газа и угля

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

21 сентября 2021, 12:41

Фото: Соцсети

Глава правительства Михаил Мишустин во время онлайн-совещания с вице-премьерами отметил необходимость готовиться к постепенному сокращению использования в мире ископаемых ресурсов — нефти, газа и угля. Об этом сообщает «НИА Экологии».

Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и это уже новая реальность. Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива: нефти, газа, угля, — сказал премьер-министр ТАСС.

Учитывая ситуацию вокруг углерода в мире, Михаил Мишустин отметил, что России необходимо повышать свою энергоэффективность, развивать альтернативную энергетику и строить соответствующую инфраструктуру.

Для России — это серьёзный экономический вызов, поскольку страна на протяжении многих десятилетий основной доход получала от добычи нефти, газа и угля. Сельское хозяйство, как было при Российской империи, сейчас не так хорошо развито. Страна долгое время жила за счет добычи ресурсов Земли. Экология и биоразнообразие не предполагает вредную по всем параметрам добычу ископаемых.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости