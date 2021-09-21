В Крыму продолжается разминирование затонувшего в годы Великой Отечественной войны теплохода «Жан Жорес»

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21 сентября 2021, 12:22

Фото: Соцсети

Специалисты МЧС России подняли с начала года более 500 снарядов с затопленного в годы Великой Отечественной войны у берегов Крыма грузового теплохода «Жан Жорес». Операция по разминированию судна продлится до 15 октября. Об этом сообщает ТАСС.

«Водолазы проводят разборку и резку борта для высвобождения путей и последующего поднятия, и обезвреживания взрывоопасных предметов, ушедших на дно вместе с теплоходом. В этом году на счету севастопольских водолазов более 500 поднятых и обезвреженных боеприпасов. <…> На данный момент водолазы работают в четвертом и пятом трюмах, в которых обнаружено наибольшее скопление снарядов 152-милиметрового калибра» - говорится в сообщении.

В 2020 году, при обследовании судна, были обнаружены останки двух бойцов красной армии. Рядом с ними были найдены их личные вещи - винтовка, противогаз, остатки обуви, кружка. Останки бойцов были переданы в республиканскую общественную историко-патриотическую организацию "Ак-Монай" для дальнейшего захоронения. Специалисты не исключают, что возможно, будут найдены и другие члены экипажа.



«Жан Жорес» осуществлял транспортные перевозки во время Керченско-Феодосийской десантной операции в ходе войны. В январе 1942 года теплоход был атакован авиацией противника и получил серьезные повреждения. Команде удалось отремонтировать судно и взять курс на Феодосию, однако через несколько дней корабль подорвался на магнитной мине. В результате было принято решение затопить корабль.

Затонувшие или затопленные суда представляют серьезную угрозу для экологии морей. Так, например из проржавевших баков сочится топливо, а ржавые боеприпасы представляют серьезную угрозу при их растворении.

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