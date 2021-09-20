Волонтерские «Ремонтные кафе» избавляют мир от дополнительных свалок

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20 сентября 2021, 16:32

Фото: Соцсети

«Она стояла в подвале уже пять лет», — говорит Сандра, вынимая старую черную кофеварку. «Мы с мужем купили более сложную, но недавно развелись, и он взял ее с собой». Устройство, как и ее отношения, сломалось уже давно и теперь выдает только шипение пара при подключении к сети. Об этом сообщает журнал «ТБО».

Но вместо того, чтобы выбросить его, Сандра принесла устройство в общественный центр во Франкфурте, который ежеквартально устраивает «ремонтные кафе». Такие мини-мастерские уже стали популярными в 36 странах по всему миру, и особенно широко распространяются в Германии.

«Ремонтные кафе» основала в 2009 году Мартине Постма, голландская журналистка и эколог. Это мероприятия, проводимые неформальной сетью волонтеров по всему миру, которые посвящают свое время ремонту устройств, которые в противном случае оказались бы на свалке. Услуга бесплатная, и, в зависимости от опыта волонтеров, участники могут приносить все от компьютеров и бытовой техники до свитеров и носков.

Клиенты франкфуртского кафе приносят старые фонари, фены, стереосистемы и чайники. Команда из шести пенсионеров приносят инструменты и за три часа возвращают устройства к жизни. Они говорят, что успешность ремонта составляет около 60%.

Организаторы Франкфуртского ремонтного кафе говорят, что самая большая проблема — это «запланированное устаревание», которое лежит в основе бизнес-моделей многих производителей. Ведь их прибыль зависит от повторных покупок.

Сейчас таких «кафе» более 1500 по всему миру, во Франкфурте — 15. За время существования организации «Первая помощь для сломанных продуктов» помогла отремонтировать более 1 миллиона устройств по всему миру.

Ежегодно только в России образуется около 4 миллиардов тонн и уже накопилось более 30 миллиардов тонн отходов. Скоро их будет просто некуда закапывать – как минимум в регионах Камчатский, Приморский и Алтайский края, Чукотский автономный округ, Мордовии, Ленинградской и Московской областей.

15 тысяч санкционированных свалок занимают территорию 4 миллиона гектаров, и с каждым годом эта площадь увеличивается на 300—400 тысяч гектаров. 17 миллионов человек живут в опасных зонах. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по результатам мониторинга нацпроекта «Экология».

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