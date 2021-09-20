В 2020 году по всему миру убиты 227 экоактивистов

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20 сентября 2021, 14:45

Фото: Соцсети

По данным НПО Global Witness в 2020 году установлен антирекорд - во всем мире было убито 227 активистов-экологов, что на 25 больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

Почти три четверти убийств совершено в Латинской Америке. Первое место по количеству смертельных покушений на активистов заняла Колумбия 65 человек. В Мексике убито 30, на Филиппинах 29, в Бразилии 20 и в Гондурасе - 17 активистов-экологов.

Большинство активистов, погибших в результате нападений в минувшем году, боролись против вырубки лесов. Другие отдали жизнь в борьбе за защиту рек, прибрежных регионов и океанов. Почти каждый третий из погибших - представитель коренного населения.

Основные выводы – 2020 год худший за всю историю наблюдений.

В России периодически появляется информация в соцсетях о разных нападениях на экозащитников. Их избивают, запугивают и убивают. По данным Российского социально-экологического союза «Друзья Земли-России», в 2020 году в 26 регионах России 450 экоактивистов пострадали от преследования и штрафов, один погиб.

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