Крупнейшая расправа над дельфинами на Фарерах и воскрешение мамонтов за 15 млн долларов

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

20 сентября 2021, 14:15 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Пермякам запретят подкармливать бездомных животных, что обрекает их на голодную смерть. На юге Италии из-за изменения климата вместо апельсинов стали выращивать манго. Мировой океан перестал справляться с антропогенной нагрузкой и, как прежде, влиять на климат. Бессмысленная ежегодная бойня дельфинов произошла на Фарерских островах. На воскрешение мамонтов потратят 15 миллионов долларов.



Первая неожиданная новость пришла к нам из-за океана. Группа ученых под руководством профессора генетики из Гарвардской медицинской школы Джорджа Черча получила от инвесторов $15 млн на то, чтобы оживить вымерших мамонтов. Схожую идею обдумывают и российские ученые. Якутия создаёт Всемирный Центр мамонта и планирует в 2022 году провести Мамонтовый форум. Якутские учёные с корейскими коллегами изучают возможность клонирования мамонтов. Так что возможно скоро мы увидим живых мамонтов, бредущих по якутской тундре и не только.

Пожалуй, на втором месте в рейтинге событий прошедшей недели по значимости – опубликованное исследование возможности поглощения углекислого газа Мировым океаном. Около трети выбросов CO2, связанных с деятельностью человека, океан поглощает из атмосферы, приостанавливая темпы глобального потепления. Холодная вода к югу от Гренландии или вдоль побережья Антарктиды поглощает очень много углекислого газа, а затем стремительно погружается в глубину, достигая самого дна. Прежде чем она снова оказывается на поверхности, проходят столетия.

Но есть у океана и обратный эффект. Существуют такие участки акватории, где идет прямо противоположный процесс. Например, в тропической зоне Тихого океана происходит активный выброс углекислого газа из океана в атмосферу. Об этом мало кто знает, и процесс этот продолжается независимо от парникового эффекта. Связано это с тем, что здесь поднимается на поверхность с больших глубин очень холодная вода, насыщенная углекислым газом.

По данным последних исследований, поглощение океаном углекислого газа — не постоянная величина. В некоторые периоды поглощение происходит в меньших объемах. Некоторые ученые склоняются к мнению, что способность океана поглощать CO2 постепенно уменьшается, и в ближайшее время все больше углекислого газа будет накапливаться в атмосфере.

Учёные отмечают, что океан просто перестал справляться с антропогенной нагрузкой, ни одна экосистема в мире не может противостоять вредоносной деятельности человека. Реки, которые несут свои воды в океан, уже классифицируются как экстремально грязные, а количество пластикового мусора в океане исчисляются сотнями тысяч тонн.

На минувшей неделе стало известно о бессмысленной бойне дельфинов, которая совершается ежегодно на Фарерских островах. Датское королевство снова устроило кровавое и чрезвычайно жестокое действо в своих территориальных водах. Во время традиционной охоты на Фарерах жители единовременно расправились с более чем 1,4 тысячей дельфинов.

По оценкам группы Sea Shepherd, которая с 1980-х годов проводит кампанию за прекращение традиционной охоты на фарерских дельфинов гринд, это стало крупнейшей расправой над морскими обитателями за всю историю островов. Это событие шокировало не только европейские страны, но и многих местных жителей, заявивших, что им стыдно быть фарерцами.

Жестокая традиция ежегодной расправы над дельфинами, признанная на островах законной деятельностью, соблюдается местными жителями с X века. Но в прошлом фарерцы убивали куда меньше и хотя бы съедали всё мясо растерзанных животных, что придавало кровавому развлечению хоть какой-то смысл и логику. На этот раз, исходя из количества уничтоженных животных, большая часть «трофеев» просто будет выброшена на свалку.

Ученые официально доказали, что млекопитающие испытывают эмоции, в том числе - киты, касатки и дельфины. Их нервная система распознаёт радость, печаль, страх, сопереживание и счастье.

Негуманным отношением к братьям нашим меньшим грешат и власти в некоторых регионах России. Очень резонансное решение приняло руководство Перми, где вводится штраф за подкармливание уличных животных. Более того, строго запрещено обустраивать для них будки и лежанки. Чтобы отлавливать и наказывать «нарушителей», обещают проводить в городе регулярные рейды. Вместо создания приютов и проведения стерилизации животных, власти решили обречь их на жуткую гибель. Решение более чем спорное уже потому, что голодные животные становятся опасными для людей. Иначе как головотяпством такой экзерсис пермских властей не назовёшь. Решили сэкономить - не заниматься проблемой, а запретить её. Результат предсказать не сложно – проблема усилится и потребует серьёзных моральных и физических затрат, что, как всегда, встанет государству в копеечку. Резонанс уже есть – люди крайне возмущены недальновидностью своих руководителей.

Президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян заявил:

«Это неправильно. Власти вышли за рамки федерального закона. Не кормить безнадзорных животных, тем более сейчас в преддверии зимы, – значит обречь их на голодную смерть. Это можно рассмотреть, как жестокое обращение с животными. Это прямое нарушение закона «Об ответственном обращении с животными». Я думаю, что прокуратура должна отреагировать».

По мнению эксперта, перед наступлением холодов в подкормке нуждаются не только собаки и кошки, но и дикие животные, например, белки или птицы. В Калининградской области, например, для бездомных животных устраивают лежанки, а местные жители с радостью подкармливают их. Там на улицах стоят даже специальные аппараты для раздачи корма.

Сады в Сицилии (юг Италии) страдают из-за потепления. Этим летом здесь температура достигала 48-50°C и не опускалась ниже 40°C в течение нескольких недель. Цитрусовые в таких условиях произрастают плохо. Местные фермеры решили перейти на выращивание манго и авокадо. Климат Сицилии становится похожим на тропический, поэтому приходится отказываться от традиционных в Средиземноморье сельскохозяйственных культур в пользу тех, что культивируют в тропиках. Не удивлюсь, что очень скоро сицилийцы будут возделывать бананы, ананасы и кокосы вместо инжира, грецких орехов и оливковых деревьев. Этот год побил рекорд температуры 2013 года, в среднем по планете, включая Арктику и Антарктику, она составила 17,8 градуса тепла.





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