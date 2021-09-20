Rolls-Royce успешно испытал свой первый электрический самолёт

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20 сентября 2021, 12:34

Фото: Соцсети

Самолёт взлетел с аэродрома Минобороны Британии и провёл в воздухе 15 минут. Компания утверждает, что у лайнера лучшая по энергоёмкости аккумуляторная батарея в авиации, которая состоит из 6 тыс. ячеек. Двигатель Spirit of Innovation мощностью 544 лошадиные силы способен разгонять электросамолёт до 482 км/ч. Об этом сообщает «Секрет фирмы».

В рамках сотрудничества со скандинавской авиакомпанией Widerøe Rolls-Royce планирует представить в 2026 году электрический самолёт, пригодный для ближних пассажирских перевозок.

Так что в ближайшем будущем, возможно самолёты из самого экологически грязного вида транспорта перейдут в категорию «зеленого».

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